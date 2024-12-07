Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hùng Đồng làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: - Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thu - chi quỹ tiền mặt, tiền ngân hàng, tạm ứng, thanh toán tạm ứng cho các bộ phận.

- Giữ quỹ văn phòng: mua VPP và chi các khoản tiền điện , CPN, chi phí khác.

- Theo dõi - đối chiếu công nợ phải trả.

- Theo dõi - đối chiếu công nợ phải thu.

- Theo dõi dòng tiền để cân đối làm kế hoạch thanh toán cho các nhà cung cấp và các chi phí khác.

- Lên bảng kê - xuất hóa đơn. - Làm lương.

- Theo dõi hóa đơn đầu ra, đầu vào, cân đối hóa đơn đầu vào.

- Tổng hợp doanh thu và chi phí xe tải.

- Làm báo cáo tài chính tháng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 40

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Có tính cẩn thận, kỷ luật cao, có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng cần thiết

Có năng lực nghiệp vụ kế toán•thông thạo phầm mềm kế toán

•Thông Thạo MS Office•nắm vững chuẩn mực kế toán chế độ kế toán và luật thuế hiện hành

Tại Công Ty TNHH Hùng Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7-10 triệu ( Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được đánh giá năng lực, xét tăng lương bổ nhiệm thăng tiến, xét thưởng 6 tháng 1 lần

- Được nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Được học phát triển bản thân và làm việc trong môi trường thân thiện - năng động.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Được du lịch 1 năm 2 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hùng Đồng

