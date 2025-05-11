Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 637 Nguyễn Văn Cừ
- Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
+ Đón tiếp khách hàng (KH)
+ Đăng ký thông tin cho KH
+ Đưa KH lên các tầng làm dịch vụ
+ Làm thủ tục thanh toán cho KH
+ Dặn dò KH khi ra về
+ Nhập dữ liệu của KH lên phần mềm
+ Gọi điện CSKH
+ Nhắc lịch hẹn KH
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 18 – 30 tuổi
- ngoại hình khá, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép
- Ưu tiên giao tiếp được tiếng Trung/Hàn
- Có thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện với KH
- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến
- Mong muốn gắn bó lâu dài
- Thành thạo sử dụng máy tính.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tặng thưởng/quà các ngày như: sinh nhật, các ngày quốc lễ, ngày phụ nữ, du lịch nghỉ mát hàng năm, chế độ hiếu/hỉ, ...
- Hỗ trợ tiền ăn ca hàng ngày, hỗ trợ xăng xe
- Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
