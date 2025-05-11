Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 637 Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

+ Đón tiếp khách hàng (KH)

+ Đăng ký thông tin cho KH

+ Đưa KH lên các tầng làm dịch vụ

+ Làm thủ tục thanh toán cho KH

+ Dặn dò KH khi ra về

+ Nhập dữ liệu của KH lên phần mềm

+ Gọi điện CSKH

+ Nhắc lịch hẹn KH

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18 – 30 tuổi

- ngoại hình khá, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép

- Ưu tiên giao tiếp được tiếng Trung/Hàn

- Có thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện với KH

- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến

- Mong muốn gắn bó lâu dài

- Thành thạo sử dụng máy tính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tặng thưởng/quà các ngày như: sinh nhật, các ngày quốc lễ, ngày phụ nữ, du lịch nghỉ mát hàng năm, chế độ hiếu/hỉ, ...

- Hỗ trợ tiền ăn ca hàng ngày, hỗ trợ xăng xe

- Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT

