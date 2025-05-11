Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 637 Nguyễn Văn Cừ

- Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

+ Đón tiếp khách hàng (KH)
+ Đăng ký thông tin cho KH
+ Đưa KH lên các tầng làm dịch vụ
+ Làm thủ tục thanh toán cho KH
+ Dặn dò KH khi ra về
+ Nhập dữ liệu của KH lên phần mềm
+ Gọi điện CSKH
+ Nhắc lịch hẹn KH

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18 – 30 tuổi
- ngoại hình khá, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép
- Ưu tiên giao tiếp được tiếng Trung/Hàn
- Có thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện với KH
- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến
- Mong muốn gắn bó lâu dài
- Thành thạo sử dụng máy tính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tặng thưởng/quà các ngày như: sinh nhật, các ngày quốc lễ, ngày phụ nữ, du lịch nghỉ mát hàng năm, chế độ hiếu/hỉ, ...
- Hỗ trợ tiền ăn ca hàng ngày, hỗ trợ xăng xe
- Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM ĐỨC PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: hn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

