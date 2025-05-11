Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Một Thành Viên Vietnamese Language Garden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Lập giáo án.

- Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng dẫn 1 kèm 1.

- Phối hợp làm việc với các giáo viên khác để phát triển đội ngũ giảng dạy năng động hiệu quả.

- Hỗ trợ nhà trường tổ chức các sự kiện văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm thứ 2 đến năm thứ 4 đại học hoặc trên đại học (bán thời gian & toàn thời gian)

- Nói tiếng Anh xuất sắc.

- Hiểu biết về văn hóa, lịch sử, kinh tế, các trò chơi truyền thống của Việt Nam.

- Nói được các ngôn ngữ khác là một lợi thế (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Trung, Hàn, v.v.)

- Có thể đi làm thêm với thời gian linh hoạt (theo lịch học của sinh viên)

- Giọng miền Nam Việt Nam hoặc miền Bắc Việt Nam. Vui lòng đề cập bạn nói giọng vùng miền nào trong CV / Cover letter của bạn.

- Sẵn sàng dạy tiếng Việt tại Trường hoặc bất kỳ nơi nào trên địa bàn TP.HCM (nhà riêng, văn phòng, chung cư của học viên)

- Có phương tiện đi lại riêng.

- Ưu tiên những giáo viên có kinh nghiệm, nhưng không bắt buộc, những giáo viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia một lớp đào tạo tại trường.

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Vietnamese Language Garden Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Sẽ đề cập trong cuộc phỏng vấn

Giờ làm việc: Giờ làm việc của bạn sẽ rất linh hoạt, tùy thuộc vào thời gian bạn rảnh và lịch học của học viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Vietnamese Language Garden

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.