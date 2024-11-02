Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Thực hiện công tác kỹ thuật sản xuất sản phẩm, giám sát và hỗ trợ hoạt động sản xuất
- Thiết kế sản phẩm, khuôn mẫu, trang thiết bị đồ gá gia công cơ khí, trang bị công nghệ phục vụ sản xuất - Xem xét giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý sai hỏng, hướng dẫn sửa trang bị công nghệ, xử lý hàng thanh xử lý hàng tháng - Tham gia xây dựng, đề xuất ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình công nghệ - Tham gia thực hiện công tác cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động
- Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm vật tư - BTP
2. Thực hiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo các quy định pháp luật về luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận và công bố sản phẩm quạt điện hợp qui; qui định dán nhãn năng lượng thiết bị điện; nhãn hàng hóa; nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ.
- Tham gia, đề xuất, thực hiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo các quy định pháp luật về luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận và công bố sản phẩm quạt điện hợp qui; qui định dán nhãn năng lượng thiết bị điện; nhãn hàng hóa; nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ. 3. Thực hiện công tác quản lý chất lượng – Hệ thống quản lý chất lượng
- Thực hiện theo dõi chất lượng quá trình sản xuất theo các qui trình trong Hệ thống quản lí chất lượng của công ty - Áp dụng các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan kỹ thuật sản xuất sản phẩm và triển khai hệ thống quản lý chất lượng - Duy trì thực hiện HTQLCL công ty hiện hành 4. Tham gia, giám sát sử dụng định mức vật tư trong sản xuất
- Tham gia, giám sát quá trình sử dụng định mức vật tư của các đơn vị sản xuất 5. Công việc khác
- Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm làm việc về kỹ thuật sản phẩm ngành cơ khí
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, phần mềm chuyên ngành cơ khí 2D, 3D: AutoCad, Solidworks, NX ...
Kiến thức, năng lực:
- Am hiểu thiết kế các trang bị công nghệ khuôn đúc áp lực, khuôn ép nhựa, khuôn đột dập, gá.
- Am hiểu quy trình sản xuất, kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm, ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn khác.
- Có kiến thức về cấu tạo các loại máy gia công cơ khí, xây dựng Qui trình sản xuất
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm làm việc về kỹ thuật sản phẩm ngành cơ khí
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, phần mềm chuyên ngành cơ khí 2D, 3D: AutoCad, Solidworks, NX ...
Kiến thức, năng lực:
- Am hiểu thiết kế các trang bị công nghệ khuôn đúc áp lực, khuôn ép nhựa, khuôn đột dập, gá. - Am hiểu quy trình sản xuất, kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm, ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn khác. - Có kiến thức về cấu tạo các loại máy gia công cơ khí, xây dựng Qui trình sản xuất

Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: 07:30 - 11:30; Chiều: 12:30 - 16:30)
Mức lương: Từ 14 triệu đến 16 triệu
Chế độ bảo hiểm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết
Chế độ nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội; Cơ Sở 2: Lô B6+B7 - Khu công nghiệp Đồng Văn II - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

