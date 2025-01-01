Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư cơ khí

-

Có 346 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thai Hung Corp
Tuyển Kỹ sư cơ khí Thai Hung Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Thai Hung Corp
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Hạn nộp: 02/08/2
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 26/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Hạn nộp: 12/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Newland
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần đầu tư Newland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư Newland
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN làm việc tại Long An thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN
Hạn nộp: 08/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Tuyển Kỹ sư cơ khí TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Hạn nộp: 09/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 23 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD - THẦU XD,KIẾN TRÚC DA B3CC1 KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu CÔNG TY DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD - THẦU XD,KIẾN TRÚC DA B3CC1 KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY
16 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Mascot Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mascot Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH CHUẨN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH CHUẨN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DSP KOREA
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Vinmanutech làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Vinmanutech
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG MINH
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH STOLZ-MIRAS (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH STOLZ-MIRAS (VIỆT NAM)
8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH CHUẨN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH CHUẨN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí đang tăng cao với mức lương hấp dẫn dao động từ 6.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Tuy nhiên, để tăng cơ hội có việc làm, ứng viên cần đáp ứng được các điều kiện về kiến thức chuyên môn cũng như một số kỹ năng mềm khác.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí là những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo các loại máy móc cũng như thiết bị nhằm phục vụ cho đa dạng các lĩnh vực như hàng không, ô tô, robot, sản xuất, vũ khí, và đồ dùng gia đình.

Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm cơ khí, nghề này được đánh giá là có nhiều cơ hội và triển vọng phát triển tại Việt Nam, cũng như trên toàn cầu.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật hiện nay được đang thấp hơn so với các ngành khác. Hiện tại, ngành Cơ khí chiếm khoảng 28% tổng nhu cầu lao động trên toàn quốc. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là những nhân sự có kỹ thuật chuyên môn cao.

Từ những thông tin này, có thể thấy rằng nhu cầu tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí vẫn đang ở mức cao. Điều này tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho những bạn trẻ theo đuổi ngành học này cũng như những người đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí vẫn đang ở mức cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí vẫn đang ở mức cao

2. Mức lương trung bình của nhân viên Kỹ sư cơ khí

Mức lương của Kỹ sư cơ khí phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của từng cá nhân và thường có sự khác biệt giữa các đơn vị. Nhìn chung mức lương của trung bình của Kỹ sư cơ khí dao động từ 6.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương của kỹ sư cơ khí:

Việc làm kỹ sư cơ khí

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Kỹ sư cơ khí mới ra trường

6.000.000 - 8.000.000

Chuyên viên kỹ thuật cơ khí

8.000.000 - 11.000.000

Chuyên gia cơ khí

11.000.000 - 16.000.000

Quản lý kỹ thuật cơ khí

16.000.000 - 18.000.000
Việc làm Kỹ sư cơ khí đang có mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng
Việc làm Kỹ sư cơ khí đang có mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng

3. Mô tả chi tiết về công việc của một Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí không chỉ chịu trách nhiệm tạo ra các sản phẩm cơ khí mà còn giám sát, bảo trì, đồng thời cải tiến liên tục để máy móc luôn hoạt động ổn định. Với vai trò quan trọng, Kỹ sư cơ khí tham gia vào nhiều công đoạn khác nhau từ thiết kế bản vẽ, lắp đặt thiết bị, đến sửa chữa và nâng cao hiệu suất sản xuất. Để hiểu rõ hơn về công việc cụ thể của vị trí này, chúng ta cùng xem qua mô tả chi tiết dưới đây:

  • Thiết kế, thi công và lắp đặt sản phẩm cơ khí: Kỹ sư cơ khí tham gia vào quy trình thiết kế và phân tích bản vẽ của các sản phẩm và máy móc phục vụ sản xuất. Họ còn đảm nhận việc gia công, giám sát để khắc phục sai sót, đảm bảo sản phẩm hoàn thiện theo thiết kế ban đầu.

  • Lắp đặt và vận hành thiết bị máy móc: Các Kỹ sư cơ khí thực hiện việc lắp đặt máy móc và thiết bị tại nhà xưởng, công trình. Họ cũng chịu trách nhiệm vận hành, theo dõi và quản lý dây chuyền sản xuất tại nhà máy.

  • Sửa chữa và bảo trì máy móc: Kỹ sư cơ khí có nhiệm vụ sửa chữa và khắc phục sự cố của máy móc khi phát hiện hư hỏng. Họ cũng thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo trì cho các thiết bị trong nhà xưởng và công trình.

  • Cải tiến máy móc và thiết bị: Kỹ sư cơ khí chủ động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động của máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ngoài ra, Kỹ sư cơ khí cũng thường xuyên đưa ra các đề xuất, ý tưởng để cải thiện và khắc phục vấn đề liên quan đến máy móc và công nghệ, đồng thời tiến hành làm báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Kỹ sư cơ khí tham gia vào nhiều công đoạn khác nhau từ thiết kế bản vẽ, lắp đặt thiết bị, đến sửa chữa và nâng cao hiệu suất sản xuất
Kỹ sư cơ khí tham gia vào nhiều công đoạn khác nhau từ thiết kế bản vẽ, lắp đặt thiết bị, đến sửa chữa và nâng cao hiệu suất sản xuất

Lưu ý: Mô tả công việc trên đây là những nhiệm vụ cơ bản. Tùy thuộc vào từng dự án cụ thể và nhu cầu của công ty, nhân viên có thể được giao thêm nhiệm vụ hoặc điều chỉnh công việc để đảm bảo hiệu quả làm việc cao nhất.

4. Yêu cầu của đối với việc làm Kỹ sư cơ khí

Để trở thành Kỹ sư cơ khí, ứng viên cần có ít nhất bằng cử nhân đại học trong các chuyên ngành liên quan. Ngoài ra kỹ năng giao tiếp, tư duy logic và khả năng làm việc dưới áp lực cũng là những yếu tố quan trọng để thành công trong lĩnh vực này.

4.1. Về trình độ học vấn

Để trở thành Kỹ sư cơ khí, ứng viên cần đạt trình độ học vấn tối thiểu là cử nhân đại học trong các chuyên ngành như kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy hoặc các lĩnh vực liên quan. Họ cần có kiến thức vững chắc về cơ khí cũng như khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả cho người khác.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD và các ứng dụng tin học văn phòng cũng là yêu cầu cần thiết. Đặc biệt, kinh nghiệm thực tế rất quan trọng, vì vậy hầu hết các thông tin tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành.

4.2.Về kỹ năng mềm

Ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc ghi điểm với nhà tuyển dụng. Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic sắc bén, sự sáng tạo, khả năng quan sát tinh tế, đồng thời giải quyết các tình huống khẩn cấp một cách nhanh chóng là những yếu tố nổi bật mà một ứng viên cần có.

Ngoài ra, tính kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ, cũng như khả năng chịu đựng áp lực cao trong công việc đều là những phẩm chất cần thiết của một Kỹ sư cơ khí thành công.

Khối lượng công việc của việc làm Kỹ sư cơ khí là khá lớn và không hề dễ dàng
Khối lượng công việc của việc làm Kỹ sư cơ khí là khá lớn và không hề dễ dàng

5. Khu vực tuyển dụng Kỹ sư cơ khí nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí tại các thành phố lớn và các tỉnh thành trên cả nước ngày càng gia tăng. Trong đó, những khu vực như TP. Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Định, TP.HCM đang trở thành những điểm nóng về tuyển dụng với số lượng công việc liên quan đến lĩnh vực này.

5.1.Tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí tại Hà Nội

TP. Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn ở miền Bắc, nơi có nhiều doanh nghiệp công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Do đó, nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư cơ khí tại đây rất cao, đặc biệt trong các khu công nghiệp và công ty sản xuất lớn.

5.2.Tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí tại TP. Đà Nẵng

Là trung tâm kinh tế của miền Trung, Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp và khu chế xuất. Nhờ đó, cơ hội việc làm cho Kỹ sư cơ khí tại đây rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng hạ tầng.

5.3.Tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí tại Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những thành phố cảng lớn nhất cả nước, với hệ thống cảng biển và công nghiệp nặng phát triển. Điều này dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư cơ khí để đáp ứng các dự án lớn về sản xuất và vận chuyển.

5.4.Tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí tại Bình Định

Bình Định đang nổi lên như một điểm sáng trong ngành công nghiệp ở vùng duyên hải miền Trung, với nhiều khu công nghiệp được đầu tư xây dựng. Sự phát triển này khiến nhu cầu Kỹ sư cơ khí tại đây tăng nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng và vận hành hạ tầng công nghiệp. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Bình Đình, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

5.5.Tuyển dụng việc làm Kỹ sư cơ khí tại TP.HCM

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư cơ khí rất cao. Với hàng loạt các khu chế xuất, khu công nghiệp và công ty sản xuất, Kỹ sư cơ khí ở TP.HCM dễ dàng tìm được việc làm trong các lĩnh vực như chế tạo máy móc, công nghiệp nặng và kỹ thuật công nghệ.

6. Trường đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí tốt nhất Việt Nam

Kỹ thuật cơ khí đang là một ngành nghề quan trọng, với nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong nhiều nhóm ngành như chế tạo máy, điện tử, tự động hóa,... Dưới đây là bảng tổng hợp một số trường đại học hàng đầu đào tạo ngành này tại Việt Nam.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024)

Học phí (2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01 A02, A07, D26, D28

28.0

22.000.000 VNĐ/năm

Đại học Giao thông Vận tải

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

26.5

18.000.000 VNĐ/năm

Hồ Chí Minh

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

27.5

36.000.000 VNĐ/năm

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, D01, D90

25.1

32.600.000 VNĐ/ năm

Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

25.0

28.700.000 VNĐ/năm

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D01

21.4

16.400.000 VNĐ/ năm

Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

24.0

22.700.000 VNĐ/năm
Nhiều trường đại học đào tạo ngành Kỹ sư cơ khí rất uy tín
Nhiều trường đại học đào tạo ngành Kỹ sư cơ khí rất uy tín

Viêc làm Kỹ sư cơ khí đang ngày càng phát triển, đi kèm với đó là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Với mức thu nhập cạnh tranh, từ 6.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng và cơ hội thăng tiến rộng mở, đây là một lựa chọn nghề nghiệp đầy tiềm năng. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, các ứng viên cần không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới và trang bị cho mình những kỹ năng mềm cần thiết.