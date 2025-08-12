Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 65 Đường Bờ Sông, Bích Hoà, Thanh Oai, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Đọc hiểu và phân tích các bản vẽ kĩ thuật (chi tiết gia công, Jig)
Vẽ lại các chi tiết theo 2D hoặc 3D
Nhập liệu các thông tin chi tiết lên phần mềm để phối hợp công việc
Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp các trường cao đăng/đại học theo chuyên ngành cơ khí/tự động hoá
Có khả năng đọc hiểu và phân tích bản vẽ kĩ thuật
Có khả năng vẽ lại chi tiết trên 2D và 3D phục vụ sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, thưởng hiệu suất công việc.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
