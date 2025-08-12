Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Đường Bờ Sông, Bích Hoà, Thanh Oai, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu và phân tích các bản vẽ kĩ thuật (chi tiết gia công, Jig)

Vẽ lại các chi tiết theo 2D hoặc 3D

Nhập liệu các thông tin chi tiết lên phần mềm để phối hợp công việc

Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp các trường cao đăng/đại học theo chuyên ngành cơ khí/tự động hoá

Có khả năng đọc hiểu và phân tích bản vẽ kĩ thuật

Có khả năng vẽ lại chi tiết trên 2D và 3D phục vụ sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng hiệu suất công việc.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp liên tục.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH

