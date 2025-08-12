Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Quảng Ninh, Vietnam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

* Công tác kế hoạch:
- Tuần tra, kiểm soát, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị định kỳ.
- Đề xuất tiến độ, kế hoạch bảo trì sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn cho các thiết bị cơ-công nghệ, thiết bị phụ trợ hàng tuần, tháng, năm.
- Đề xuất kế hoạch vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, thiết bị dự phòng chiến lược, số lượng nhân sự phục vụ công tác bảo trì sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn.
- Tổng hợp, thống kê vật tư, phụ tùng, thiết bị thời gian sự cố trong các đợt sửa chữa
* Công tác bảo trì, hỗ trợ sửa chữa thiết bị
- Giám sát, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện công tác sửa chữa lớn, bảo trì, sửa chữa định kỳ ngăn ngừa và xử lý sự cố đột xuất.
- Tối ưu hóa công tác cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của thiết bị, chất lượng sửa chữa thiết bị.
- Kiểm tra chất lượng gia công, phục hồi thiết bị theo các bản vẽ hoặc chỉ dẫn của nhà sản xuất.
* Chế độ báo cáo
- Báo cáo tiến độ triển khai công việc bảo trì sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn cho các thiết bị.
- Tổng hợp và báo cáo cáo đề xuất tiêu hao vật tư, nhân công, máy thi công, dụng cụ sửa chữa....cho lãnh đạo bộ phận và phòng
* Công tác hồ sơ
- Lập biện pháp sửa chữa cho các thiết bị chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đồng Đa - Hà Nội

