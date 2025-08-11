Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu hồ sơ yêu cầu của dự án, lên phương án thiết kế, lắp đặt và chuyển giao các dây chuyền công nghệ sản xuất, lắp ráp … theo yêu cầu của từng dự án.

Triển khai thiết kế; bóc tách bản vẽ chi tiết, lựa chọn vật tư

Chế tạo hoặc giám sát gia công, hoàn thiện cụm thiết bị, ,

Giám sát lắp đặt; lắp đặt hệ thống tại hiện trường

Lập báo cáo kỹ thuật, xây dựng quy trình vận hành, tham gia nghiệm thu thiết bị/ hệ thống.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Điện - Điều khiển: Lập trình điều khiển, bảo trì hệ thống điện, tủ điều khiển, PLC, HMI...

Cơ khí: tính toán, bóc tách bản vẽ chi tiết, lắp ráp cơ khí....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Tự động hóa, Cơ khí hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Kỹ sư mới ra trường hoặc đã đi làm < 05 năm, làm việc tại vị trí tương đương là lợi thế.

Khả năng làm việc nhóm, trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Kỹ sư Cơ khí:

Hiểu biết về vật liệu, công nghệ hàn, gia công cơ khí chính xác.

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí (SolidWorks, Inventor, AutoCAD 2D/3D...)

Ưu tiên: Hiểu biết các thiết bị điện – điện tử cơ bản, có thể phối hợp làm việc với đội Điện – Tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo thỏa thuận và kinh nghiệm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, phụ cấp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC

