Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vân Linh, Vân Côn, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế hệ thống cơ khí cho máy móc thuộc lĩnh vực tự động hóa và nông nghiệp.
Tham gia cải tiến và tối ưu hoá các dòng máy của công ty.
Triển khai bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm CAD chuyên dụng (SolidWorks, AutoCAD, Inventor...).
Phối hợp với các phòng ban để triển khai dự án và cải tiến sản phẩm.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thiết kế cơ khí.
Thành thạo phần mềm thiết kế kỹ thuật CAD.
Tư duy kỹ thuật tốt, chủ động trong công việc, có khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 12–15 triệu/tháng (tùy theo năng lực & kinh nghiệm)
Du lịch hàng năm, nghỉ lễ theo quy định
Thời gian làm việc : T2 - T7 từ 8h - 17h30 nghỉ trưa 1h30p.
Công tác phí, ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
