Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: gần Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kỹ sư cơ khí

Bóc tách chi tiết để lên danh mục vật tư

Phối hợp với công nhân bộ phận sản xuất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm

Sửa chữa, khắc phục lỗi của sản phẩm (nếu có)

Phối hợp với Phòng chất lượng để xử lý các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm phát sinh

Thực hiện 5S và các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan cơ khí chế tạo, kỹ thuật cơ khí

Thành thạo sử dụng ít nhất một phần mềm thiết kế 3d cơ khí

Autocad sử dụng thành thạo

Có kiến thức về gia công cắt gọt kim loại, máy phay CNC

Ưu tiên ứng viên đã từng làm hàng cho Viettel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13, thưởng doanh thu

BHXH, BHYT, BHTN, Lễ Tết theo quy định của nhà nước.

Nghỉ mát, team building theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

