Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: gần Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Bóc tách chi tiết để lên danh mục vật tư
Phối hợp với công nhân bộ phận sản xuất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm
Sửa chữa, khắc phục lỗi của sản phẩm (nếu có)
Phối hợp với Phòng chất lượng để xử lý các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm phát sinh
Thực hiện 5S và các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan cơ khí chế tạo, kỹ thuật cơ khí
Thành thạo sử dụng ít nhất một phần mềm thiết kế 3d cơ khí
Autocad sử dụng thành thạo
Có kiến thức về gia công cắt gọt kim loại, máy phay CNC
Ưu tiên ứng viên đã từng làm hàng cho Viettel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13, thưởng doanh thu
BHXH, BHYT, BHTN, Lễ Tết theo quy định của nhà nước.
Nghỉ mát, team building theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
