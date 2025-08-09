Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Tổ 9 ấp Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai (Gần cổng Nghĩa Trang Nhân Dân thành phố Biên Hòa), Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế sản phẩm;
- Xuất bản vẽ cắt CNC, bản vẽ gia công;
- Lên danh sách vật tư cần thiết và quy trình sản xuất;
- Kết hợp với bộ phận sản xuất/ QC để chế tạo, đo kiểm và hoàn thành sản phẩm;
- Theo dõi tiến độ đơn hàng;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác trong phạm vi theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật, Cơ khí,…;
- Sử dụng thành thạo phần mềm Solidworks, Autocad;
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, được thỏa thuận theo năng lực và trao đổi trong quá trình phỏng vấn;
- Lương, thưởng tháng 13;
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;
- Được tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h;
- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, tp Dĩ An, Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-khi-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job365811
