Tuyển Kỹ sư điện tử Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Pegatron Vietnam
Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 500 - 1 USD
1. Phụ trách nhập vào NPI sản phẩm mới
2. Phân tích và xử lý bất thường trong quá trình sản xuất
3. Phân tích và sửa chữa về sản phẩm kém chất lượng
4. Phụ trách bảo vệ với các thiết bị giám
5. Bồi dưỡng kỹ năng với nhân viên kỹ thuật
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại học trở lên các ngành liên quan
- Tiếng trung thành thạo
- Kĩ năng chuyên ngành tốt, năng động linh hoạt trong công việc
- Tiếng trung thành thạo
- Kĩ năng chuyên ngành tốt, năng động linh hoạt trong công việc
Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI