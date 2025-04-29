Tuyển Kỹ sư điện tử Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

Tuyển Kỹ sư điện tử Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

Pegatron Vietnam
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Pegatron Vietnam

Kỹ sư điện tử

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Pegatron Vietnam

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 500 - 1 USD

1. Phụ trách nhập vào NPI sản phẩm mới
2. Phân tích và xử lý bất thường trong quá trình sản xuất
3. Phân tích và sửa chữa về sản phẩm kém chất lượng
4. Phụ trách bảo vệ với các thiết bị giám
5. Bồi dưỡng kỹ năng với nhân viên kỹ thuật

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học trở lên các ngành liên quan
- Tiếng trung thành thạo
- Kĩ năng chuyên ngành tốt, năng động linh hoạt trong công việc

Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pegatron Vietnam

Pegatron Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ- Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

