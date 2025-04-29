Tuyển Kỹ sư điện tử Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

1. Phụ trách nhập vào NPI sản phẩm mới

2. Phân tích và xử lý bất thường trong quá trình sản xuất

3. Phân tích và sửa chữa về sản phẩm kém chất lượng

4. Phụ trách bảo vệ với các thiết bị giám

5. Bồi dưỡng kỹ năng với nhân viên kỹ thuật