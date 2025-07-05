Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2025
Tư vấn du học

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Golden King 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

1. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng:
• Tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại, Zalo, Facebook, fanpage...
• Theo dõi tiến độ từng hồ sơ: đăng ký, khám sức khỏe, phỏng vấn, nhập học.
• Cập nhật dữ liệu khách hàng lên hệ thống, báo cáo định kỳ.
2. Tổ chức và phối hợp hoạt động tuyển sinh:
• Lên kế hoạch và phối hợp tổ chức hội thảo tuyển sinh, sự kiện quảng bá tại văn phòng, trường học, hoặc địa phương; chăm sóc khách hàng trước, trong và sau sự kiện.
• Tham gia hậu cần, check-in và chăm sóc khách trước – trong – sau hội thảo.
3. Phát triển cộng tác viên:
• Tìm kiếm, hướng dẫn, kết nối và duy trì mối quan hệ với cộng tác viên.
• Đề xuất chính sách hỗ trợ và duy trì hiệu quả hoạt động từ cộng tác viên.
4. Xây dựng hình ảnh & truyền thông:
• Phối hợp đội marketing cập nhật hình ảnh, tin tức liên quan đến khách hàng.
• Góp phần nâng cao nhận diện và uy tín của Daystar tại khu vực.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tư vấn du học, xuất khẩu lao động, tuyển sinh hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, linh hoạt tương tác trực tiếp và online, chủ động, chịu áp lực tốt.
• Thành thạo công cụ giao tiếp, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage) và kỹ năng tin học văn phòng (Google Sheet, CRM).
• Năng động, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Ưu tiên có mạng lưới cộng tác viên hoặc kỹ năng phát triển mối quan hệ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 8.000.000 đồng/tháng.
• Thưởng theo hiệu suất công việc (hồ sơ – sự kiện – cộng tác viên...).
• Được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ quy trình làm việc.
• Cơ hội phát triển lên Trưởng nhóm hoặc Trưởng khu vực/Văn phòng.
• Các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 09 Khu A3 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

