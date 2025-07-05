Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Golden King 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

1. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng:

• Tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại, Zalo, Facebook, fanpage...

• Theo dõi tiến độ từng hồ sơ: đăng ký, khám sức khỏe, phỏng vấn, nhập học.

• Cập nhật dữ liệu khách hàng lên hệ thống, báo cáo định kỳ.

2. Tổ chức và phối hợp hoạt động tuyển sinh:

• Lên kế hoạch và phối hợp tổ chức hội thảo tuyển sinh, sự kiện quảng bá tại văn phòng, trường học, hoặc địa phương; chăm sóc khách hàng trước, trong và sau sự kiện.

• Tham gia hậu cần, check-in và chăm sóc khách trước – trong – sau hội thảo.

3. Phát triển cộng tác viên:

• Tìm kiếm, hướng dẫn, kết nối và duy trì mối quan hệ với cộng tác viên.

• Đề xuất chính sách hỗ trợ và duy trì hiệu quả hoạt động từ cộng tác viên.

4. Xây dựng hình ảnh & truyền thông:

• Phối hợp đội marketing cập nhật hình ảnh, tin tức liên quan đến khách hàng.

• Góp phần nâng cao nhận diện và uy tín của Daystar tại khu vực.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm tư vấn du học, xuất khẩu lao động, tuyển sinh hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, linh hoạt tương tác trực tiếp và online, chủ động, chịu áp lực tốt.

• Thành thạo công cụ giao tiếp, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage) và kỹ năng tin học văn phòng (Google Sheet, CRM).

• Năng động, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Ưu tiên có mạng lưới cộng tác viên hoặc kỹ năng phát triển mối quan hệ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 8.000.000 đồng/tháng.

• Thưởng theo hiệu suất công việc (hồ sơ – sự kiện – cộng tác viên...).

• Được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ quy trình làm việc.

• Cơ hội phát triển lên Trưởng nhóm hoặc Trưởng khu vực/Văn phòng.

• Các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR

