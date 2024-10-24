Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô N, Kcn Lộc An - Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Long Thành

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm cho quá trình in offset, bao gồm cả thiết lập máy, chọn lựa màu sắc, và điều chỉnh máy in để đảm bảo chất lượng cao; Theo dõi và kiểm soát các thông số sản xuất của máy; Chuẩn bị nguyên liệu, vật tư in ấn.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc trong ngành in offset; Chưa có kinh nghiệm thì yêu cầu tốt nghiệp ngành in; Có kiến thức về các loại in offset; Kỹ năng giải quyết vấn đề và sửa chữa cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ; Đăng ký gói bảo hiểm tai nạn 24 giờ; Được hưởng các khoản thưởng hấp dẫn vào các ngày lễ, Tết theo chính sách của công ty (từ 700.000 - 1.200.000đ); Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao để nâng cao kỹ năng, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ thông qua các khóa học do công ty tổ chức hoặc các chương trình đào tạo bên ngoài; Được xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc theo đột xuất; Được hưởng lương tháng 13 và tháng 14; Được nghỉ phép 12 ngày; Được đi du lịch hằng năm, tham gia các ngày hội thể thao và các hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.