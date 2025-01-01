Công việc Biên tập/Viết/Xuất bản

Nhu cầu tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản hiện nay tương đối nhiều với mức lương hấp dẫn, dao động từ 6.000.000 đến 20.000.000 hoặc cao hơn. Trong bối cảnh các ngành quảng cáo, marketing, bao bì ngày càng phát triển tạo nên cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động ở các thành phố lớn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản

Nhu cầu tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản tương đối cao. Theo số liệu thống kê của chủ tịch Hiệp hội in Việt Nam, ước tính mỗi năm ngành in nước ta sử dụng khoảng 60.000 lao động. Trong đó, nhu cầu bổ sung khoảng 3.000 - 4.000 lao động các loại/năm. Theo thống kê tại một số trang tin tuyển dụng lớn, mỗi tháng có khoảng gần 1000 tin đăng tuyển dụng trong lĩnh vực in ấn và xuất bản.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản tương đối cao trong giai đoạn hiện nay

Sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản có thể lý giải bởi sự phát triển mạnh mẽ của quảng cáo và marketing với việc sản xuất các ấn phẩm như brochure, catalogue, bảng hiệu, bao bì, và các tài liệu tiếp thị để phân phối đến các khách hàng.

Bên cạnh đó, chính sự phát triển của ngành in ấn kỹ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả cũng tạo nên nhu cầu nhân lực lớn. Những yếu tố này đã tạo nên cơ hội việc làm ổn định và tiềm năng với mức lương hấp dẫn cho những người đang làm việc trong ngành in ấn.

2. Mức lương trung bình của việc làm In ấn/ Xuất bản

Theo khảo sát, mức lương in ấn, xuất bản trung bình hiện nay giao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ, tuỳ thuộc vào vị trí công việc, lĩnh vực làm việc, kinh nghiệm, quy mô công ty và khu vực làm việc, cụ thể:

Mức lương việc làm in ấn/ xuất bản theo vị trí:

Việc làm In ấn/ Xuất bản Mức lương giao động (VNĐ) Nhân viên thiết kế 9.000.000 - 14.000.000 Nhân viên in ấn 9.000.000 - 10.000.000 Nhân viên xuất bản 9.000.000 - 10.000.000

Mức lương tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản theo lĩnh vực:

Việc làm In ấn/ Xuất bản Mức lương giao động (VNĐ) Nhân viên in ấn bao bì 6.000.000 - 8.000.000 Nhân viên in ấn/xuất bản bản sách 8.000.000 - 12.000.000 Nhân viên in ấn nhãn mác 8.000.000 - 12.000.000 Nhân viên in ấn/ xuất bản báo, tạp chí 12.000.000 - 20.000.000

Lưu ý: Mức lương việc làm in ấn/ xuất bản trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trên thực tế, lương việc làm in ấn/ xuất bản có thể phụ thuộc vào các yếu tố:

- Kinh nghiệm và chuyên môn: Thường các cá nhân có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm sẽ có cơ hội nhận mức lương cao hơn.

- Quy mô và loại hình công ty: Các công ty có quy mô lớn sẽ trả lương cao hơn công ty nhỏ hoặc cơ sở in ấn riêng lẻ.

- Khu vực làm việc: Mức lương nhân viên in ấn, xuất bản ở các thành phố lớn như Tp.HCM, Hà Nội... cao hơn các khu vực khác.

- Vị trí công việc: Các vị trí quản lý, giám sát thường có mức lương cao hơn nhân viên

3. Tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản theo vị trí

Tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lớn ở nhiều vị trí khác nhau như nhân viên thiết kế chế bản, nhân viên in ấn hay nhân viên xuất bản. Mỗi vị trí đều có mô tả công việc và yêu cầu cụ thể khác nhau.

3.1. Nhân viên thiết kế chế bản

Nhân viên thiết kế chế bản là người chuyên thiết kế bìa sách, dàn trang sách, đồng thời thiết kế các sản phẩm sử dụng cho mục đích truyền thông như poster, banner, standee, cover, photo post...

Để làm tốt công việc tại vị trí này, ứng viên cần phải có kiến thức nền về thiết kế, yêu thích sách hoặc có hiểu biết về sách/xuất bản. Đặc biệt, vị trí này đòi hỏi những người sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa ((Illustrator, photoshop, Indesign...)

Nhu cầu tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản tương đối cao trong giai đoạn hiện nay

3.2. Nhân viên in ấn

Nhân viên in ấn công việc chủ yếu liên quan đến vận hành máy in, quản lý quá trình in để đảm bảo chất lượng in. Vị trí này yêu cầu ứng viên phải có kiến thức về các loại máy in, chất liệu in, mực in hay các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế đồ hoạ để xử lý file in.

Đặc biệt, ứng viên cũng cần phải có sức khỏe tốt để làm việc trong môi trường yêu cầu đứng hoặc di chuyển nhiều, chịu được áp lực công việc trong giai đoạn cần hoàn thành nhiều đơn hàng.

Việc làm in ấn chủ yếu liên quan đến máy móc và quản lý quá trình in

3.3. Nhân viên xuất bản

Nhân viên xuất bản chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến sản xuất và phát hành báo in, tạp chí hoặc các ấn phẩm điện tử.

Công việc chính của vị trí này bao gồm tổ chức quy trình xuất bản, lựa chọn, biên tập nội dung đến việc in ấn và phân phối sản phẩm. Một số kỹ năng ứng viên xuất bản cần có: Kiến thức vê fnganhf xuất bản; kỹ năng biên tập và viết lách; kỹ năng quản lý dự án…

Việc làm xuất bản liên quan đến sản xuất và phát hành sách, báo, tạp chí

4. Tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản theo lĩnh vực

Nhân viên in ấn/xuất bản có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ in ấn các sản phẩm truyền thống đến các ấn phẩm đặc thù như báo chí, sách, bao bì, nhãn mác. Các vị trí công việc này đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức và kỹ năng chuyên biệt.

4.1. Nhân viên in ấn/xuất bản bản sách

Nhân viên in ấn, xuất bản sách đảm nhận việc chuẩn bị và sản xuất các ấn phẩm sách, từ công đoạn biên tập nội dung, in ấn đến phát hành ấn phẩm ra thị trường. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ năng quản lý quy trình sản xuất và nhạy bén với xu hướng của thị trường sách.

Nhân viên xuất bản sách đòi hỏi khả năng nhạy bén với thị trường sách

4.2. Nhân viên in ấn bao bì

Nhân viên in ấn bì chuyên thực hiện công việc in ấn các loại sản phẩm như túi, hộp, bao bì thực phẩm, mỹ phẩm. Công việc đòi hỏi sự chính xác cao trong thiết kế và in ấn, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cho bao bì.

Việc làm in ấn bao bì đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao

4.3. Nhân viên in ấn nhãn mác

Tương tự như nhân viên in ấn bao bì, nhân viên in ấn nhãn làm đảm nhiệm công việc in ấn nhãn mác cho các sản phẩm hàng tiêu dùng nhằm cung cấp đến khách hàng thông tin rõ ràng, bắt mắt và đúng quy định. Vị trí này đòi hỏi có kiến thức chuyên môn về các loại máy in làm việc, tính cẩn thận, kỹ lưỡng để kiểm tra chất lượng đầu ra sản phẩm.

In nhãn mác đảm cần đảm bảo cung cấp đúng đủ thông tin của sản phẩm

4.4. Nhân viên in ấn/ xuất bản báo, tạp chí

Nhân viên in ấn xuất bản báo, tạp chí là người chịu trách nhiệm biên tập, thiết kế và in các ấn phẩm báo chí, tạp chí nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và hấp dẫn đến độc giả. Việc làm xuất bản yêu cầu các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế, tính tỉ mỉ, cẩn thận để kiểm tra chất lượng bản in.

Nhân viên in ấn/ xuất bản báo, tạp chí cần đảm bảo cung cấp nhanh chóng, chính xác thông tin đến độc giả

5. Khu vực tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản nhiều nhất

Theo thống kê từ các trang tuyển dụng uy tín hiện nay, việc làm in ấn/ xuất bản được tuyển dụng nhiều nhất tại các thành phố lớn như TP. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, ... Đây đều là những nơi có nhiều công ty, nhà xuất bản, cơ sở in ấn giá tốt, chất lượng cao.

5.1. Tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản tại TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá chính trị lớn của nước ta. Đây cũng là nơi tập trung nhiều công ty in ấn, nhà xuất bản và các cơ sở sản xuất ấn phẩm.

Là khu vực có thị trường tiêu dùng và ngành truyền thông, quảng cáo phát triển mạnh mẽ nên nhu cầu tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản lớn ở các vị trí như nhân viên thiết kế, nhân viên in ấn, xuất bản sách, bao bì, nhãn mác.

Tp. HCM có nhu cầu tuyển dụng rất cao nhân viên thiết kế, in ấn

5.2. Tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản tại Hà Nội

Với vai trò là thủ đô và trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, Hà Nội là nơi tập trung các cơ sở, công ty in ấn với quy mô khác nhau. Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ truyền thông, quảng cáo làm gia tăng cơ hội việc làm in ấn/ xuất bản. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu đến từ các nhà xuất bản sách, báo chí, tạp chí, bao bì và ấn phẩm truyền thông.

5.3. Tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế lớn tại khu vực miền Trung, phát triển mạnh về du lịch, công nghiệp và thương mại. Ngành in ấn, xuất bản tại khu vực đang trên đà phát triển với nhu cầu tuyển dụng chủ yếu đến từ các công ty in ấn bao bì, sản xuất sách, tài liệu học tập và truyền thông quảng cáo.

Nhu cầu tuyển dụng ở Đà Nẵng chủ yếu từ các công ty sản xuất sách, tài liệu học tập

5.4. Tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản tại Bình Dương

Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn nên Bình Dương là tỉnh thành có nhu cầu tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản tương đối cao với các vị trí liên quan đến sản xuất bao bì, in nhãn mác, in ấn sản phẩm quảng cáo. Bên cạnh đó, sự gia tăng các doanh nghiệp và sản phẩm tiêu dùng cũng có tác động không nhỏ trong việc thúc đẩy nhu cầu nhân lực in ấn, xuất bản tại đây.

5.5. Tuyển dụng In ấn/ Xuất bản tại Đồng Nai

Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh thành tập trung nhiều khu công nghiệp lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản ngày càng tăng. Các công ty, cơ sở in ấn tại khu vực chủ yếu phục vụ cho ngành bao bì, nhãn mác.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên in ấn/ xuất bản ở Đồng Nai từ các công ty sản xuất bao bì khá lớn

5.6. Tuyển dụng việc làm In ấn/ Xuất bản tại Hải Dương

Hải Dương phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất nên nhu cầu việc làm in ấn/ xuất bản. Các công ty in ấn bao bì, nhãn mác, công ty xuất bản sách, tài liệu học thuật có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm In ấn/ Xuất bản

Các nhà tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản thường tìm kiếm các ứng viên không chỉ có trình độ học vấn, chuyên môn mà còn yêu cầu cao về tính cẩn thận, tỉ mỉ cùng những kỹ năng mềm cần thiết. Cụ thể:

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành liên quan đến in ấn, xuất bản, thiết kế đồ họa, báo chí hoặc các ngành nghệ thuật, truyền thông.

Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực in ấn hoặc xuất bản là một lợi thế, đặc biệt đối với các vị trí biên tập viên, thiết kế đồ họa hoặc nhân viên vận hành máy in. Đối với vị trí quản lý, yêu cầu có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong ngành.

Tuyển dụng việc làm in ấn/ xuất bản ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến lĩnh vực

Kỹ năng chuyên môn:

Có kiến thức về các loại máy in, quy trình in ấn, lựa chọn vật liệu và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, CorelDRAW

Có khả năng biên tập và chỉnh sửa nội dung phù hợp với yêu cầu của ấn phẩm, sách báo, tạp chí.

Yêu cầu về kỹ năng mềm:

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với các bộ phận như thiết kế, in ấn, marketing

Am hiểu về thị trường, nhu cầu của khách hàng và những thay đổi trong ngành in ấn, xuất bản

Có khả năng học hỏi và cập nhật công nghệ in mới, đặc biệt là in ấn kỹ thuật số và xuất bản điện tử.

Chịu được áp lực cao

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy sáng tạo (với các vị trí thiết kế, biên tập)

Việc làm in ấn/ Xuất bản cần người chịu được áp lực công việc cao và tính tỉ mỉ

In ấn/xuất bản là một trong những lĩnh vực có nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn. Nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên đáp ứng ứng đủ yêu cầu cả về cả trình độ chuyên môn và các kỹ năng mềm cần thiết. Nếu có đam mê và đáp ứng đủ các yêu cầu này, in ấn/xuất bản chắc chắn sẽ là lựa chọn nghề nghiệp đầy triển vọng dành cho ứng viên.