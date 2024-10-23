Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên tệp data công ty cung cấp kết hợp chủ động tìm kiếm thêm
Đối tượng khách hàng: Hệ thống của hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,...
Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.
Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).
Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, tư vấn, CSKH,...
Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Có Laptop để làm việc
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương theo cấp bậc
Lương cb từ 5-10tr/tháng + HH đơn bán được
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)
Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí
Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt.
Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần.
Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng
Phụ cấp gửi xe hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
