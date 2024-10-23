Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên tệp data công ty cung cấp kết hợp chủ động tìm kiếm thêm Đối tượng khách hàng: Hệ thống của hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,... Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp. Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...). Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.
Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên tệp data công ty cung cấp kết hợp chủ động tìm kiếm thêm
Đối tượng khách hàng: Hệ thống của hàng, chuỗi cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,...
Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.
Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).
Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, tư vấn, CSKH,... Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc. Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt. Có Laptop để làm việc
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, tư vấn, CSKH,...
Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Có Laptop để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo cấp bậc Lương cb từ 5-10tr/tháng + HH đơn bán được Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader) Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt. Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần. Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng Phụ cấp gửi xe hàng tháng
Tăng lương theo cấp bậc
Lương cb từ 5-10tr/tháng + HH đơn bán được
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)
Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí
Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt.
Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần.
Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng
Phụ cấp gửi xe hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

