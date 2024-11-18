Tuyển Điện tử/Phần cứng Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Khánh Hòa
- Phú Yên, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 19 - 22 Triệu
- Lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với từng loại công trình, nhằm đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao nhất
-Thiết kế công nghệ, tổ chức và quản lý vật liệu xây dựng ( bê tông và cấu kiện bê tông cốt thép, các chất kết dính,…)
-Nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao các tính năng của vật liệu xây dựng, cách sản xuất chế tạo.
-Tư vấn, giám sát, quản lý chất lượng của vật liệu xây dựng và thi công dự án.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vật liệu xây dựng hoặc xây dựng đường bộ hoặc cầu đường bộ hoặc cầu hầm
- Có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng nhân đào tạo về thí nghiệm vật liệu xây dựng.
- Có thời gian làm công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng hoặc thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu là 05 năm
- Đã phụ trách thí nghiệm tối thiểu 01 công trình giao thông đường bộ/ cầu đường bộ/ cầu-hầm từ cấp III trở lên {hoặc 02 công trình giao thông đường bộ/ cầu đường bộ/ cầu-hầm cấp IV} (được Chủ đầu tư xác nhận)
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhKhánh HòaPhú Yên
Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng nhân đào tạo về thí nghiệm vật liệu xây dựng.
- Có thời gian làm công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng hoặc thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu là 05 năm
- Đã phụ trách thí nghiệm tối thiểu 01 công trình giao thông đường bộ/ cầu đường bộ/ cầu-hầm từ cấp III trở lên {hoặc 02 công trình giao thông đường bộ/ cầu đường bộ/ cầu-hầm cấp IV} (được Chủ đầu tư xác nhận)
Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI