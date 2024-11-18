Tuyển Điện tử/Phần cứng Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 22 Triệu

- Lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với từng loại công trình, nhằm đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao nhất

-Thiết kế công nghệ, tổ chức và quản lý vật liệu xây dựng ( bê tông và cấu kiện bê tông cốt thép, các chất kết dính,…)

-Nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao các tính năng của vật liệu xây dựng, cách sản xuất chế tạo.

-Tư vấn, giám sát, quản lý chất lượng của vật liệu xây dựng và thi công dự án.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vật liệu xây dựng hoặc xây dựng đường bộ hoặc cầu đường bộ hoặc cầu hầm

- Có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng nhân đào tạo về thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Có thời gian làm công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng hoặc thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu là 05 năm

- Đã phụ trách thí nghiệm tối thiểu 01 công trình giao thông đường bộ/ cầu đường bộ/ cầu-hầm từ cấp III trở lên {hoặc 02 công trình giao thông đường bộ/ cầu đường bộ/ cầu-hầm cấp IV} (được Chủ đầu tư xác nhận)

Ngành nghề: Xây dựng

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhKhánh HòaPhú Yên