Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

-Chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng website phức tạp cho dự án E2E (Giải trí và Thương mại điện tử). Vai trò này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống vận hành vững chắc với các mô - đun chính bao gồm:
Quản ký kho cho nhiều nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Lazada và Shopee.
Phân tích dữ liệu, báo cáo và cung cấp thông tin từ các nền tảng thương mại điện tử.
Quản lý thương mại.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ lập trình viên, designers và product managers để phát triển các giải pháp mềm chất lượng cao, nhằm tối ưu hóa hoạt động E2F và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm với Java và quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình khác như Python, Go.
-Kinh nghiệm với các hệ thống cơ sở dữ liệu như MySQL/ PostgreSQL hoặc NoSQL (MongoDB, ClickHouse).
-Kinh nghiệm phát triển giao diện người dùng và xây dựng các website đáp ứng bằng HTMT, CSS, JavaScript và sử dụng các framework front - end như NextJS hoặc ReactJS.
-Kỹ năng giải quyết sự cố và xử lý vấn đề kỹ thuật trong các ứng dụng phần mềm.
-Bằng cử nhân Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương.
-Ưu tiên: Hiểu biết Microservices, kiến trúc hướng sự kiện, dịch vụ web RESTful, gRPC hoặc Thrift.
Kinh nghiệm với Elasticsearch, ELK là một điểm cộng.
Hiểu biết về mẫu thiết kế phần mềm như MVC, MVVM và các framewwork liên quan.
Kỹ năng giao tiếp và cộng tác tốt, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
Kinh nghiệm phát triển, kiểm thử và triển khai phần mềm cả phía client và server. Experience developing, testing, and deploying code on both cleint code on both client - side and server - side.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: cạnh tranh theo năng lực.
- Được chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ.
- Qùa, Tiền thưởng Lễ - Tết (30/04 và 1/5, 2/9, 1/1)
- Thưởng theo thành tích và doanh số cuối năm.
- Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp.
- Chế độ bảo hiểm đặc biệt 24/24.
- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

