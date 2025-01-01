Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

iKame bắt đầu hành trình của mình với một đội ngũ nhỏ nhưng luôn nung nấu những ước mơ lớn trong lĩnh vực Công nghệ. Trên con đường phát triển đầy biến động, chúng tôi đã trải qua nhiều bài học thành công và cũng không ít lần nếm trải những thất bại. Tuy nhiên, niềm tin vào Tầm nhìn về Công nghệ và Sứ mệnh mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới vẫn luôn là động lực thúc đẩy chúng tôi tiến bước. Và giờ đây, chúng tôi đang ngày càng tiến gần hơn tới Tầm nhìn đó! Hiện tại iKame đang vận hành 2 mảng kinh doanh chính là Mobile Game & Mobile Applications với nhiều thành tích trên Bảng Xếp Hạng Thế Giới.