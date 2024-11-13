Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần FiFa Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

• Trực tiếp tại Quầy Lễ tân tòa nhà để Tiếp nhận thông tin, phản ánh, yêu cầu từ khách hàng (tại BQL hoặc qua điện thoại) sau đó xử lý hoặc chuyển tới bộ phận liên quản xử lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm toà nhà

• Ngoại hình sáng

• Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kế toán, tài chính, QTKD, thương mại, hành chánh thư ký và các ngành nghề liên quan

• Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp

• Word, Excel cơ bản

Tại Công ty Cổ phần FiFa Investment Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hoa hồng và thưởng cho mỗi dự án ký kết thành công;

• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);

• Lương tháng 13;

• Thưởng Lễ/Tết, phép năm;

• Chế độ xét nâng lương hàng năm;

• Team building mỗi năm một lần;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

• Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần FiFa Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin