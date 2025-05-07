Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Đường số 3, Phường 9, Gò Vấp, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính và những công việc được cấp trên giao.

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ nhân sự của công ty.

Chấm công và quản lý ngày phép của CBNV.

Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận HCNS.

Thực hiện kê khai chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT, BHTN).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thái độ cầu thị, chủ động học hỏi trong công việc, linh hoạt, nhạy bén trong giao tiếp.

Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Lương, Thưởng các ngày lễ, tết, nhận theo quy định Công ty.

Tham gia BHXH, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động phát triển văn hóa công ty: du lịch, sinh nhật, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin