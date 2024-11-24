Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
- Ninh Bình: Tasco Mall Long Biên, Long Biên ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm thời trang cho khách hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu và phong cách cá nhân
Thực hiện các giao dịch bán hàng, xử lý thanh toán và đóng gói sản phẩm
Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo quy định của cửa hàng
Duy trì không gian bán hàng sạch sẽ, ngăn nắp và hấp dẫn
Cập nhật thông tin về xu hướng thời trang và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng
Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng (nếu có)
Theo dõi hàng tồn kho và báo cáo cho quản lý khi cần bổ sung hàng hóa
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng
Có kiến thức cơ bản về thời trang và xu hướng hiện tại
Ngoại hình ưa nhìn, phù hợp với môi trường thời trang
Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc linh hoạt theo ca và vào cuối tuần
Ưu tiên ứng viên có đam mê với ngành thời trang
Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cửa hàng
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng doanh số, thưởng cuối năm và các dịp lễ tết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
