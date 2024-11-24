Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Ninh Bình thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Tasco Mall Long Biên, Long Biên ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm thời trang cho khách hàng tại cửa hàng

Hỗ trợ khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu và phong cách cá nhân

Thực hiện các giao dịch bán hàng, xử lý thanh toán và đóng gói sản phẩm

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo quy định của cửa hàng

Duy trì không gian bán hàng sạch sẽ, ngăn nắp và hấp dẫn

Cập nhật thông tin về xu hướng thời trang và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng

Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng (nếu có)

Theo dõi hàng tồn kho và báo cáo cho quản lý khi cần bổ sung hàng hóa

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng

Có kiến thức cơ bản về thời trang và xu hướng hiện tại

Ngoại hình ưa nhìn, phù hợp với môi trường thời trang

Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc linh hoạt theo ca và vào cuối tuần

Ưu tiên ứng viên có đam mê với ngành thời trang

Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cửa hàng

Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng doanh số, thưởng cuối năm và các dịp lễ tết

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

