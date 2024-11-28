Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông - Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc quản lý chung tại cửa hàng

- Hướng dẫn và chỉ đạo nhân viên cửa hàng thực hiện các công việc

- Quản lý, kiểm soát hàng hóa, số liệu và vận hành cửa hàng tại khu vực

- Thu nhập thông tin khách hàng và thực hiện tốt dịch vụ hậu mãi

- Làm việc và báo cáo trực tiếp tới Quản lý kinh doanh khu vực

- Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình dễ nhìn và thích làm việc trong ngành thời trang.

- Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần vượt khó.

- Chịu được áp lực cao, ham học hỏi và có chí cầu tiến.

- Ít nhất 2 kinh nghiệm làm việc trong môi trường bán lẻ/ dịch vụ tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng ứng xử và giải quyết tình huống tốt.

- Kỹ năng quản lý nhóm tốt.

Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh

- Được tham gia đào tạo và lộ trình thăng tiến cho Nhân viên

- Cơ hội thăng tiến

