Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

1- Tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng tại khu vực được giao.

2- Thực hiện các kế hoạch bán hàng và đạt được các chỉ tiêu doanh số.

3- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

4- Giải quyết thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng và sau bán hàng.

5- Thu thập và phản hồi thông tin thị trường về sản phẩm, giá cả, và đối thủ cạnh tranh