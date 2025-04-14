Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
- Hà Tĩnh: Số 101
- 103 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh
- Hà Tĩnh: Số 23 Phan Đình Phùng – P. Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh
- Quảng Bình: Số 47 Trần Hưng Đạo
- TP. Đồng Hới, Thành Phố Đồng Hới
- Ninh Bình: Số 153 Lương Văn Thăng, Thành phố Ninh Bình
- Ninh Bình: Số 276 đường Quang Trung, P.Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp
- Hà Nam: Số 219
- 221 Nguyễn Hữu Tiến, P. Đồng Văn, Huyện Duy Tiên
- Bắc Ninh: Số 364 đường Ngô Gia Tự
- P.Tiền An, Thành phố Bắc Ninh
- Thanh Hóa: Số 360 Trần Phú
- P. Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa
- Thanh Hóa: Đại Đồng 1+2
- TT. Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
1- Tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng tại khu vực được giao.
2- Thực hiện các kế hoạch bán hàng và đạt được các chỉ tiêu doanh số.
3- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
4- Giải quyết thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng và sau bán hàng.
5- Thu thập và phản hồi thông tin thị trường về sản phẩm, giá cả, và đối thủ cạnh tranh
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/phân phối.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Chủ động, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm cao.
-Có khả năng di chuyển trong khu vực được phân công.
Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, phụ cấp, và thưởng dựa vào hiệu suất làm việc từ 7-10 triệu.
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và hỗ trợ phát triển cá nhân.
- Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc tế Savani
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
