10 - 24 Nhân viên
Thiện Tín Bảo -Thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam phát triển và cung cấp ra thị trường sản phẩm: Bột củ ngải, Viên uống Thiện Tín Bảo - 100% thành phần thiên nhiên, là sự lựa chọn hoàn hảo để nâng cao sức khỏe, có tác dụng phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm nhiễm / kháng khuẩn, điều hòa các chức năng trong cơ thể và chữa trị các triệu chứng liên quan tới đường tiêu hóa. Sản phẩm Thiện Tín Bảo là món quà quý giá cho sức khỏe giúp phòng ngừa dịch bệnh toàn diện. Thiện Tín Bảo -Thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam phát triển và cung cấp ra thị trường sản phẩm: Bột củ ngải, Viên uống Thiện Tín Bảo - 100% thành phần thiên nhiên, là sự lựa chọn hoàn hảo để nâng cao sức khỏe, có tác dụng phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm nhiễm / kháng khuẩn, điều hòa các chức năng trong cơ thể và chữa trị các triệu chứng liên quan tới đường tiêu hóa. Sản phẩm Thiện Tín Bảo là món quà quý giá cho sức khỏe giúp phòng ngừa dịch bệnh toàn diện.

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh 7 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Hạn nộp: 31/12/2025

Hồ Chí Minh 6 - 10 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Địa chỉ
147/4/3 đường Đông Hưng Thuận 42, Khu Phố 7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

