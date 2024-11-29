Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: IVY moda TTTM Vincom Plaza, 50 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Da Kao, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý nhân sự trong showroom (08 - 10 NV)
Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số được giao.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.
Đảm bảo chất lượng hình ảnh, trưng bày hàng hóa tại showroom.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 25 - 45
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan
Hiểu biết về ngành hàng thời trang cao cấp
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm quản lý trong ngành bán lẻ.
Có kinh nghiệm quản lý sản phẩm hàng hóa số lượng lớn
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Xử lý tình huống tốt, chăm sóc khách hàng
Có kỹ năng lập kế hoạch trong công việc
Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự tốt
Tại CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập khoảng 10tr- 20tr/tháng gồm: Lương cứng + Lương trách nhiệm + Lương doanh thu + Phụ cấp + Các khoản thưởng khác
Các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản và nghỉ phép theo quy định của công ty và pháp luật quy định.
Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Thời gian làm việc: Ca hành chính, nghỉ Chủ Nhật
