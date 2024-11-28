Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Nguyễn Trãi, Phường 6, Quận 5 ...và 4 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn và bán hàng, hỗ trợ khách hàng kiếm size khi thử đồ, canh chỉnh quần áo, chọn size cho khách.

Trưng bày sản phẩm, luôn đảm bảo kệ, sào được gọn gàng, tươm tất, sản phẩm được xếp ngay ngắn, đẹp mắt, đầy đủ, vệ sinh nơi làm việc, sào kệ và sản phẩm.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 19 - 30 tuổi

Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

Cao từ 1m57 trở lên, ngoại hình cân đối, ưa nhìn

Có gu thẩm mỹ, biết trang điểm, vui vẻ, niềm nở,..

Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6,5 - 7,5 triệu

12 ngày phép/năm

Mua hàng với giá ưu đãi của nhân viên, tặng voucher mua hàng

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý cửa hàng, quản lý vùng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin