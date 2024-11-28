Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty thời trang J-P
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38 Nguyễn Trãi, Phường 6, Quận 5 ...và 4 địa điểm khác, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tư vấn và bán hàng, hỗ trợ khách hàng kiếm size khi thử đồ, canh chỉnh quần áo, chọn size cho khách.
Trưng bày sản phẩm, luôn đảm bảo kệ, sào được gọn gàng, tươm tất, sản phẩm được xếp ngay ngắn, đẹp mắt, đầy đủ, vệ sinh nơi làm việc, sào kệ và sản phẩm.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 19 - 30 tuổi
Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
Cao từ 1m57 trở lên, ngoại hình cân đối, ưa nhìn
Có gu thẩm mỹ, biết trang điểm, vui vẻ, niềm nở,..
Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 6,5 - 7,5 triệu
12 ngày phép/năm
Mua hàng với giá ưu đãi của nhân viên, tặng voucher mua hàng
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý cửa hàng, quản lý vùng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P
