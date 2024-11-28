Tuyển Bán hàng thời trang Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty thời trang J-P
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty thời trang J-P

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty thời trang J-P

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38 Nguyễn Trãi, Phường 6, Quận 5 ...và 4 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn và bán hàng, hỗ trợ khách hàng kiếm size khi thử đồ, canh chỉnh quần áo, chọn size cho khách.
Trưng bày sản phẩm, luôn đảm bảo kệ, sào được gọn gàng, tươm tất, sản phẩm được xếp ngay ngắn, đẹp mắt, đầy đủ, vệ sinh nơi làm việc, sào kệ và sản phẩm.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 19 - 30 tuổi
Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
Cao từ 1m57 trở lên, ngoại hình cân đối, ưa nhìn
Có gu thẩm mỹ, biết trang điểm, vui vẻ, niềm nở,..

Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6,5 - 7,5 triệu
12 ngày phép/năm
Mua hàng với giá ưu đãi của nhân viên, tặng voucher mua hàng
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý cửa hàng, quản lý vùng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty thời trang J-P

Công ty thời trang J-P

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 889 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

