Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 839 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình khuyến mại phụ hợp;

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng;

- Ghi nhận và lưu thông tin khách hàng;

- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng;

- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý cửa hàng;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 22-35, ngoại hình ưa nhìn;

- Giao tiếp nhanh nhẹn, linh hoạt

- Đã có kinh nghiệm bán hàng: thời trang, mỹ phẩm, ...là một lợi thế.

- Không tuyển part-time;

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng;

- Nhận 85% lương khi thử việc

- Được đóng BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/ năm;

- Quà tặng váy cao cấp các dịp đặc biệt 8/3; 20/10; sinh nhật....

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: thưởng/ quà tặng 07 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau...

- Cơ hội đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ năng mềm, năng lực lãnh đạo.

- Cơ hội thăng tiến cao, được làm việc việc trong Công ty thời trang phát triển nhanh tới tầm nhìn 2027 mở 700 cửa hàng;

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, gắn kết với 06 giá trị cốt lõi;

- Được tham gia các hoạt động văn hóa : Teambuilding, sinh nhật hàng tháng, 08/03, 20/10, Trung thu, Noel..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

