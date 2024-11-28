Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 839 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình khuyến mại phụ hợp;
-
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng;
- Ghi nhận và lưu thông tin khách hàng;
- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng;
- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý cửa hàng;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 22-35, ngoại hình ưa nhìn;
- Giao tiếp nhanh nhẹn, linh hoạt
- Đã có kinh nghiệm bán hàng: thời trang, mỹ phẩm, ...là một lợi thế.
- Không tuyển part-time;
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng;
- Nhận 85% lương khi thử việc
- Được đóng BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/ năm;
- Quà tặng váy cao cấp các dịp đặc biệt 8/3; 20/10; sinh nhật....
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: thưởng/ quà tặng 07 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau...
- Cơ hội đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ năng mềm, năng lực lãnh đạo.
- Cơ hội thăng tiến cao, được làm việc việc trong Công ty thời trang phát triển nhanh tới tầm nhìn 2027 mở 700 cửa hàng;
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, gắn kết với 06 giá trị cốt lõi;
- Được tham gia các hoạt động văn hóa : Teambuilding, sinh nhật hàng tháng, 08/03, 20/10, Trung thu, Noel..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

