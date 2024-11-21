Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa.
- Bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Tham gia kiểm kê định kỳ.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ đủ 18 - 28
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng, Thu ngân, Chăm sóc khách hàng.
- KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC, có thể làm việc theo ca luân phiên (8h/ngày).
KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC
- Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Chủ động phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhận 100% lương trong thời gian thử việc.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Chế độ phúc lợi tốt.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
- Cơ hội thăng tiến cấp quản lý
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
- Được đào tạo đầy đủ, bài bản, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6, 81 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

