Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa.

- Bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Tham gia kiểm kê định kỳ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Tuổi từ đủ 18 - 28

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng, Thu ngân, Chăm sóc khách hàng.

- KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC, có thể làm việc theo ca luân phiên (8h/ngày).

- Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Chủ động phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhận 100% lương trong thời gian thử việc.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

- Chế độ phúc lợi tốt.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

- Cơ hội thăng tiến cấp quản lý

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

- Được đào tạo đầy đủ, bài bản, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM

