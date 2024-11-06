Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Long

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập...), hệ thống hơn 150 cửa hàng, 800 nhân sự trên cả nước. Với vai trò Nhân Viên Bán Hàng tại Kingsport, các bạn sẽ làm việc trực tiếp tại các Showroom Vĩnh Long, công việc cụ thể bao gồm:

Tư vấn sản phẩm ghế massage Kingsport, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao, các chính sách bán hàng tại Showroom

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu

Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng

Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp