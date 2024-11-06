Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Long

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
- Vĩnh Long: 138C Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập...), hệ thống hơn 150 cửa hàng, 800 nhân sự trên cả nước. Với vai trò Nhân Viên Bán Hàng tại Kingsport, các bạn sẽ làm việc trực tiếp tại các Showroom Vĩnh Long, công việc cụ thể bao gồm:
Tư vấn sản phẩm ghế massage Kingsport, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao, các chính sách bán hàng tại Showroom
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu
Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng
Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi từ 18 – 27 tuổi
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp lanh lợi hoạt bát
- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
