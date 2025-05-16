Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP KIM TÂN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KHU ĐÔ THỊ LOUIS CITY, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Trợ lý kinh doanh: Công ty thương mại vật dụng kim khí CNC, máy móc .

+Hỗ trợ sếp kiểm tra tình trạng đặt hàng, theo dõi hàng về .

( Đã có sếp đặt hàng .Cần người hỗ trợ làm bảng biểu để theo dõi chuyên nghiệp tránh sót hàng )

+ Phối hợp với Sale chăm sóc khách hàng , phụ theo dõi công nợ .

+Hỗ trợ sale xuất hàng khi cần .

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tiếng Trung giao tiếp tốt , đọc viết ít nhất nắm cơ bản để làm bảng biểu

+Nhanh nhẹn, linh động trong công việc .

+Nhiệt tình,chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP KIM TÂN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Ngoài tiền lương được công ty bao cơm trưa

+ đóng BHXH sau khi thử việc.

+ Môi trường trẻ trung, vui vẻ , hòa nhã

+Thoải mái , ăn vặt được .

+ Đồng nghiệp vui tính .

+ Hay được ăn uống cùng công ty , tổ chức sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP KIM TÂN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin