Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ của Clinic đến khách hàng qua các kênh online (Facebook, Zalo, Instagram, Website, v.v.).
Chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Sử dụng các nền tảng hỗ trợ bán hàng online như Pancake (chưa biết sẽ được đào tạo).
Theo dõi, cập nhật và quản lý danh sách khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến dịch vụ.
Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chiến dịch kinh doanh online hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp là một lợi thế.
thẩm mỹ, làm đẹp
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
chăm sóc khách hàng
Biết sử dụng các nền tảng hỗ trợ kinh doanh online (Pancake là một lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo).
Pancake
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế.
đọc hiểu tiếng Anh
Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT NGHỆ DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (bao gồm lương cơ bản 6.000.000 – 7.000.000 và thưởng KPI theo năng lực thực tế)
Thử việc 02 tháng; Hưởng 85% lương cứng + Thưởng + Doanh số
3 ngày học việc không lương (đào tạo về sản phẩm và cách tư vấn).
Đóng BHXH theo quy định
Được phát triển bản thân theo thế mạnh sẵn có, có thể offer các vị trí leader, quản lý nếu đủ năng lực và thời gian gắn bó
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và linh hoạt về thời gian.
Review tối thiểu 02/lần trên 01 năm.
Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 2,xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

