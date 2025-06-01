Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP
Ngày đăng tuyển: 01/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội.
Thực hiện chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông theo các chiến dịch.
Lên ý tưởng, kịch bản, quay và dựng video phục vụ cho hoạt động truyền thông và quảng cáo của công ty.
Chỉnh sửa, biên tập video phù hợp với định hướng nội dung trên các nền tảng số (Facebook, TikTok, YouTube...).
Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung video thống nhất và đúng tiến độ.
Quản lý và lưu trữ các dữ liệu video.
Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quay dựng video truyền thông và quảng cáo
Có thiết bị cá nhân phục vụ quay dựng là một lợi thế.
Sáng tạo, chủ động, nắm bắt tốt các xu hướng video hiện nay.
Sẵn sàng tiếp thu, không ngại thử thách và học hỏi cái mới.
Biết sử dụng canva, capcut là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9 - 15 triệu (Thoả thuận theo năng lực) + Thưởng hoa hồng
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần...
Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm
Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

