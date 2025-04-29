Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH YOUTH CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20F Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Binh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Làm việc trực tiếp với nền tảng TikTok về mảng livestream.

Theo dõi Streamer trong quá trình livestream.

Lên kế hoạch phát triển nội dung, kịch bản livestream theo xu hướng thị trường (hot trend), đề xuất nội dung livestream phù hợp theo định hướng hình ảnh của Streamer.

Quản lý các Streamer đã được phân công, hỗ trợ training Streamer sử dụng thiết bị, sáng tạo nội dung livestream.

Báo cáo công việc, tiến độ thời gian làm việc hàng ngày cho Quản lý bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp ĐH/CĐ

Ưu tiên tuyển nữ

Có kỹ năng giao tiếp, viết tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Tính cách thoải mái vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, yêu thích mảng livestream, TikTok

Ưu tiên biết edit video TikTok, hoặc biết tiếng Trung

Ưu tiên có hiểu biết về các nền tảng livestream như TikTok, Facebook,...

Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành, quản lý fanpage, quản lý nhân sự, đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH YOUTH CITY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 đến 15 triệu/tháng

Phụ cấp ca 14-23h/15-24h: thêm 1 triệu/tháng

Ứng viên giao tiếp tiếng Trung tốt: thêm 1 triệu/tháng

Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo chế độ của công ty (BHXH, sinh nhật,...)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Chế độ: Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo chế độ của công ty (du lịch hàng năm, thưởng lễ, tết, sinh nhật, bảo hiểm xã hội,.......)

Ký HĐLĐ sẽ tham gia BHXH

Được tham gia các buổi training chuyên nghiệp trực tiếp với công ty TikTok

Môi trường làm việc sang xịn, hiện đại, có đồng nghiệp gen Z vui vẻ, thân thiện, năng động, tạo nhiều cơ hội cho bạn phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUTH CITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin