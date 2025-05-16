Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 - 91 Đường Số 6, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Theo dõi và tiếp nhận đơn hàng, hỗ trợ tư vấn sản phẩm và kỹ thuật theo nhu cầu của khách hàng.

Tiếp nhận sản xuất các đơn hàng đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh; đảm bảo số lượng, chủng loại, tiến độ theo đúng yêu cầu.

Xử lý các khiếu nại khách hàng về chất lượng sản phẩm.

Tìm kiếm mẫu bánh và phát triển những dòng bánh mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo dõi quy trình xuất nguyên liệu đầu vào sản xuất.

Quản lý dụng cụ, trang thiết bị và nguyên liệu. Theo dõi và đề nghị dụng cụ, nguyên liệu phục vụ nhu cầu sản xuất

Theo dõi và kiểm tra công thức, giá thành sản phẩm.

Đề nghị tạo mã ERP cho sản phẩm mới, tạo tem sản phẩm mới.

Phối hợp với Tổng công ty xử lý các công việc phát sinh khi có yêu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Văn hóa 12/12

Thao tác thành thạo:

-Bánh thú nổi (12 con giáp) hoặc tạo hình khác

-Bắt hoa kem hiện đại (hoa hồng cụm hồng trà,….)

-Kỹ thuật pha màu tốt (Tone màu trẻ trung hiện đại)

-Có khả năng làm mẫu bắt trend theo mẫu thị trường

-Viết chữ đẹp trên mặt bánh (bắt buộc)

-Các kỹ thuật khác như: tạo hình Chibi fondant là lợi thế

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH, phép năm, thai sản, ốm đau,..).

Bảo hiểm 24/24.

Quà Tết, Đoan Ngọ, Trung Thu.

Có cơ hội thăng tiến.

Được làm việc ở môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin