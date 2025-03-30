Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm dựng tiktok.

Có laptop, không yêu cầu máy quay

Có khả năng sáng tạo

Có khả năng quay, chụp, cắt ghép video, ảnh

Sử dụng phần mềm chỉnh sửa thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 9-15tr (được deal cao hơn)

Phụ cấp cơm trưa: 650k/tháng

Thưởng KPI (Và sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn)

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định hiện hành của Luật Lao Động.

Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13. Tổ chức sinh nhật, liên hoan theo quý/năm, Teambuilding,…

Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

