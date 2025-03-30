Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm dựng tiktok.
Có laptop, không yêu cầu máy quay
Có khả năng sáng tạo
Có khả năng quay, chụp, cắt ghép video, ảnh
Sử dụng phần mềm chỉnh sửa thành thạo
Có laptop, không yêu cầu máy quay
Có khả năng sáng tạo
Có khả năng quay, chụp, cắt ghép video, ảnh
Sử dụng phần mềm chỉnh sửa thành thạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 9-15tr (được deal cao hơn)
Phụ cấp cơm trưa: 650k/tháng
Thưởng KPI (Và sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn)
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định hiện hành của Luật Lao Động.
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13. Tổ chức sinh nhật, liên hoan theo quý/năm, Teambuilding,…
Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Phụ cấp cơm trưa: 650k/tháng
Thưởng KPI (Và sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn)
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định hiện hành của Luật Lao Động.
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13. Tổ chức sinh nhật, liên hoan theo quý/năm, Teambuilding,…
Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI