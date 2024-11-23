Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chăm sóc khách hàng, xử lý giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ sản phẩm.

Tiếp nhận cuộc gọi và thông tin bảo hành từ khách hàng chuyển về phòng bảo hành kiểm tra xử lý.

Phân đơn cho kỹ thuật bảo hành, theo dõi đơn bảo hành

Đề xuất các ý tưởng chăm sóc khách hàng nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ từ trên 23 tuổi. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương – Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề;

Kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo;

Khả năng quản lý tốt;

Hiểu rõ các hoạt động và sản phẩm của công ty.

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-12 triệu

Tham gia BHYT, BHXH theo luật định

Được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt từ Công ty để thực hiện hiệu quả công việc.

Team building, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.