Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Atochi Group
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chăm sóc khách hàng, xử lý giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ sản phẩm.
Tiếp nhận cuộc gọi và thông tin bảo hành từ khách hàng chuyển về phòng bảo hành kiểm tra xử lý.
Phân đơn cho kỹ thuật bảo hành, theo dõi đơn bảo hành
Đề xuất các ý tưởng chăm sóc khách hàng nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ trên 23 tuổi. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương – Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề;
Kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo;
Khả năng quản lý tốt;
Hiểu rõ các hoạt động và sản phẩm của công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề;
Kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo;
Khả năng quản lý tốt;
Hiểu rõ các hoạt động và sản phẩm của công ty.
Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8-12 triệu
Tham gia BHYT, BHXH theo luật định
Được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt từ Công ty để thực hiện hiệu quả công việc.
Team building, du lịch thường niên
Tham gia BHYT, BHXH theo luật định
Được hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt từ Công ty để thực hiện hiệu quả công việc.
Team building, du lịch thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI