Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và đặt hàng theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc. (Công ty đã có 1 số nhà cung cấp làm việc lâu năm)

- Đàm phán, thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng ngoại thương.

- Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

- Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn...

- Liên hệ với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

- Lưu trữ hồ sơ nhập khẩu theo đúng quy định của công ty.

- Chịu trách nhiệm xử lý khi có sự cố phát sinh của lô hàng.

- Kiểm soát hàng tồn kho

- Cập nhật lịch hàng, làm báo cáo gửi cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên tại vị trí tương đương.

- Thành thạo tiếng Trung, biết tiếng Anh là lợi thế

- Có khả năng đàm phán

- Kỹ năng sử dụng phần mềm MS office.

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT theo luật định

- Nghỉ mát, du lịch hàng năm, thưởng hiệu quả công việc, quà tặng các ngày lễ.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: 8h00-17h00 (thứ 7 nghỉ lúc16h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin