Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hà Giang thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Giang: - Hà Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công (sản phẩm thuỷ hải sản) qua điện thoại, email và các kênh liên lạc khác; Tư vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ; Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý; Lên kê hoạch chắm sóc khách hàng định kỳ để duy trì mối quan hệ, trải nghiệm khách hàng về sản phẩm của công ty, ghi nhận những thông tin phản hồi; Phối hợp với các PB/BP khác để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng; Tham gia vào các chiến dịch marketing và khuyến mãi liên quan đến sản phẩm thủy hải sản tôm giống;

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, quan hệ khách hàng, các chuyên ngành về Nuôi trồng thủy sản Giọng nói to rõ, dễ nghe; Có kinh nghiệm ít nhất 1-3 năm cho vị trí tương đương; Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tốt; Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả; Thái độ tích cực, kiên nhẫn và hướng đến sự hài lòng của khách hang; Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản; Có kiến thức cơ bản về nông thủy sản là một lợi thế; Chịu được áp lực công việc cao; Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận.

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

