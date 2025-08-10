Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Xử lý công việc liên quan đến web: thao tác nạp rút tiền trên hệ thống, check cước vận chuyển …
Quản lý theo dõi công nợ khách hàng và đối chiếu với các bộ phận liên quan để xử lý như bộ phận sale, bộ phận XNK, CSKH….
Lập báo cáo tài chính nội bộ theo tuần/tháng/quý/năm
Theo dõi, lưu trữ, quản lý thu chi phát sinh
Lên bảng chi phí lợi nhuận, tính lương doanh số
Làm các công việc khác
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (tốt nghiệp chuyên ngành liên quan), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán trong mảng logistics
Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng như word, excel….
Có khả năng hạch toán, có tư duy về các con số, có tư duy xử lý vấn để
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận
Có kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Độ tuổi: 2003 trở lên
Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng như word, excel….
Có khả năng hạch toán, có tư duy về các con số, có tư duy xử lý vấn để
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận
Có kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Độ tuổi: 2003 trở lên
Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc tối đa: 02 tháng (lương thử việc 85%).
Được hưởng chế độ Bảo hiểm, phép năm theo quy định của Nhà Nước.
Thưởng Tết, các ngày lễ lớn (30/4, 2/9), thưởng theo hiệu quả và các khoản phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.
Xét tăng lương hằng năm.
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo trong quá trình làm việc
Thời gian làm việc: 8h-17h30 Thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi) và Thứ 7 làm cách tuần
Được hưởng chế độ Bảo hiểm, phép năm theo quy định của Nhà Nước.
Thưởng Tết, các ngày lễ lớn (30/4, 2/9), thưởng theo hiệu quả và các khoản phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.
Xét tăng lương hằng năm.
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo trong quá trình làm việc
Thời gian làm việc: 8h-17h30 Thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi) và Thứ 7 làm cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI