Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Xử lý công việc liên quan đến web: thao tác nạp rút tiền trên hệ thống, check cước vận chuyển …

Quản lý theo dõi công nợ khách hàng và đối chiếu với các bộ phận liên quan để xử lý như bộ phận sale, bộ phận XNK, CSKH….

Lập báo cáo tài chính nội bộ theo tuần/tháng/quý/năm

Theo dõi, lưu trữ, quản lý thu chi phát sinh

Lên bảng chi phí lợi nhuận, tính lương doanh số

Làm các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm (tốt nghiệp chuyên ngành liên quan), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán trong mảng logistics

Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng như word, excel….

Có khả năng hạch toán, có tư duy về các con số, có tư duy xử lý vấn để

Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận

Có kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Độ tuổi: 2003 trở lên

Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc tối đa: 02 tháng (lương thử việc 85%).

Được hưởng chế độ Bảo hiểm, phép năm theo quy định của Nhà Nước.

Thưởng Tết, các ngày lễ lớn (30/4, 2/9), thưởng theo hiệu quả và các khoản phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.

Xét tăng lương hằng năm.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo trong quá trình làm việc

Thời gian làm việc: 8h-17h30 Thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi) và Thứ 7 làm cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO

