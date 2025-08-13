Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Namperfume làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Namperfume
- Hồ Chí Minh: 123
- 125 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hoà, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Chào đón, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua điện thoại, email, zalo của namperfume
- Xử lý vấn đề, giải đáp các thắc mắc, phản hồi thông tin đến khách hàng về các sản phẩm, chính sách, …
- Theo dõi, quản lý và kiểm soát được các đơn hàng của mình giao dịch
- Chăm sóc khách hàng và tạo lập mối quan hệ bền vững
- Làm việc theo nhóm kết hợp với các bộ phận liên quan một cách hiệu quả
- Chăm sóc cửa hàng
- Hỗ trợ nhập kho, sắp xếp quản lý sản phẩm
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng lắng nghe và giao tiếp lưu loát, tự tin (Biết Tiếng Anh là một lợi thế)
- Có tư duy tốt, khả năng giải quyết vấn đề
- Tính cách cẩn thận, kiên nhẫn
- Vui vẻ, thân thiện, cởi mở
- Năng động, hiện đại và luôn cầu tiến
- Mong muốn gắn bó với công ty và phát triển
- Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm bán hàng
Tại Công ty TNHH Namperfume Thì Được Hưởng Những Gì
- Được cấp phát đồng phục
- Được chủ động sáng tạo, góp ý, đưa ra ý kiến trong công việc
- Được tham gia các khoá học đào tạo về nước hoa
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động (đặc biệt dành cho các bạn yêu thích nước hoa)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Namperfume
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
