Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Namperfume làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 123 - 125 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hoà, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Chào đón, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua điện thoại, email, zalo của namperfume

- Xử lý vấn đề, giải đáp các thắc mắc, phản hồi thông tin đến khách hàng về các sản phẩm, chính sách, …

- Theo dõi, quản lý và kiểm soát được các đơn hàng của mình giao dịch

- Chăm sóc khách hàng và tạo lập mối quan hệ bền vững

- Làm việc theo nhóm kết hợp với các bộ phận liên quan một cách hiệu quả

- Chăm sóc cửa hàng

- Hỗ trợ nhập kho, sắp xếp quản lý sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn

- Có khả năng lắng nghe và giao tiếp lưu loát, tự tin (Biết Tiếng Anh là một lợi thế)

- Có tư duy tốt, khả năng giải quyết vấn đề

- Tính cách cẩn thận, kiên nhẫn

- Vui vẻ, thân thiện, cởi mở

- Năng động, hiện đại và luôn cầu tiến

- Mong muốn gắn bó với công ty và phát triển

- Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm bán hàng

Tại Công ty TNHH Namperfume Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các dịp lễ nếu hoàn thành tốt công việc

- Được cấp phát đồng phục

- Được chủ động sáng tạo, góp ý, đưa ra ý kiến trong công việc

- Được tham gia các khoá học đào tạo về nước hoa

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động (đặc biệt dành cho các bạn yêu thích nước hoa)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Namperfume

