Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Nhập dữ liệu tiếng Nhật lên file excel hoặc trên hệ thống được chỉ định;
- Xử lý dữ liệu tiếng Nhật theo quy trình do khách hàng cung cấp;
- Công việc liên quan khác theo phân công của Quản lý;
- Báo cáo tiến độ công việc theo yêu cầu;
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Tiếng Nhật N3 - N2 (có chứng chỉ JLPT);
- Thao tác đánh máy nhanh nhẹn;
- Sử dụng Microsoft office thành thạo;
- Làm việc được các ngày Lễ và Tết âm lịch Việt Nam;
- Chăm chỉ, cẩn thận, có thể làm việc gắn bó lâu dài;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tổng từ 8.000.000 VNĐ – 11.000.000 VNĐ/tháng tùy theo trình độ tiếng
Nhật trong đó bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp tiếng Nhật + Phụ cấp công việc
(theo Dự án) + Thưởng theo năng lực;
- Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;
- Review lương hàng năm theo năng lực;
- Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật và hưởng chế độ 14 ngày phép/
năm theo quy định Công ty;
- Hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi, du lịch hàng năm...
khi tham gia Công đoàn;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
- Được trang bị máy tính phục vụ công việc;
- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
