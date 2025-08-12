Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH
- Bình Dương: 147 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Nắm vững chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Cập nhật kịp thời những chính sách và các quy định có liên quan để thực hiện công việc kế toán theo đúng quy định pháp luật
Thực hiện các công tác duyệt chi hằng tuần
Theo dõi thu chi công trình
Theo dõi công nợ công trình
Thực hiện các công tác nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán
Thực hiện phần hành kế toán tiền lương, kế toán thuế
Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm và một số báo cáo đột xuất từ cấp trên
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng phần mềm Misa
- Có tinh thần học hỏi cầu tiến
- Hoạt bát nhanh nhẹn,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo quy định
Hoạt động thể thao ( đá bóng, cầu lông,... )
Sự kiện nội bộ, hoạt động teambuiding,...
Được đào tạo hỗ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI