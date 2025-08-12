Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 147 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nắm vững chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Cập nhật kịp thời những chính sách và các quy định có liên quan để thực hiện công việc kế toán theo đúng quy định pháp luật
Thực hiện các công tác duyệt chi hằng tuần
Theo dõi thu chi công trình
Theo dõi công nợ công trình
Thực hiện các công tác nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán
Thực hiện phần hành kế toán tiền lương, kế toán thuế
Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm và một số báo cáo đột xuất từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi/tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán có kinh nghiệm 1 năm trở lên
- Biết sử dụng phần mềm Misa
- Có tinh thần học hỏi cầu tiến
- Hoạt bát nhanh nhẹn,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết theo quy định
Tham gia BHXH theo quy định
Hoạt động thể thao ( đá bóng, cầu lông,... )
Sự kiện nội bộ, hoạt động teambuiding,...
Được đào tạo hỗ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: I4 Châu Thới, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

