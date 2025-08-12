Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 147 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nắm vững chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Cập nhật kịp thời những chính sách và các quy định có liên quan để thực hiện công việc kế toán theo đúng quy định pháp luật

Thực hiện các công tác duyệt chi hằng tuần

Theo dõi thu chi công trình

Theo dõi công nợ công trình

Thực hiện các công tác nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán

Thực hiện phần hành kế toán tiền lương, kế toán thuế

Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm và một số báo cáo đột xuất từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi/tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán có kinh nghiệm 1 năm trở lên

- Biết sử dụng phần mềm Misa

- Có tinh thần học hỏi cầu tiến

- Hoạt bát nhanh nhẹn,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết theo quy định

Tham gia BHXH theo quy định

Hoạt động thể thao ( đá bóng, cầu lông,... )

Sự kiện nội bộ, hoạt động teambuiding,...

Được đào tạo hỗ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành,...

