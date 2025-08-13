Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3/23/23 đường 297, khu phố 4, Phường Phước Long B,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Chuẩn bị đơn hàng: Lấy hàng hóa từ kho và đóng gói hàng hóa đảm bảo đúng sản phẩm và số lượng yêu cầu.

- Tiếp nhận hàng hóa: Bốc xếp hàng hóa nhập kho theo đúng quy trình, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hóa chính xác - Sắp xếp, bảo quản hàng hóa: Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, dễ dàng lấy và kiểm tra. Tuân thủ các quy định về bảo quản hàng hóa.

- Kiểm kê kho: Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo tình trạng kho hàng, số lượng hàng tồn kho, kiểm tra sự phù hợp giữa số liệu kho và thực tế.

- Giải quyết sự cố kho: Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kho như hàng bị hỏng, thiếu sót, hoặc các vấn đề về hệ thống lưu trữ.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong điều phối sắp xếp kho sỉ và lẻ (mặt hàng tiêu dùng)

- Kỹ năng tổ chức: Khả năng tổ chức công việc khoa học, quản lý hàng hóa hiệu quả.

- Công việc kho yêu cầu sức khỏe tốt, nhanh nhẹn và trung thực.

- Tinh thần trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động và cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Từ 8.000.000 đến 11.000.000

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Các phúc lợi khác như thưởng, du lịch hằng năm

- Cơ hội thăng tiến thành quản lý kho

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.