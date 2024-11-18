Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Mức lương
10 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đấu giá 2.55ha Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

- Tạo vận đơn cho lô hàng, đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu.
- Kê khai invoice, PL, Bill theo chỉ định.
- Đăng ký FDA, làm MSDS và các chứng từ liên quan.
- Sắp xếp và lưu trữ khoa học các bộ tài liệu, văn bản liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Luật, Xuất nhập khẩu, Thương mại Quốc tế, Ngân hàng, Quan hệ quốc tế, Hải quan hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm về mảng Xuất nhập khẩu
Thành thạo vi tính văn phòng Word , Excel, Power Point, Internet
Có khả năng lập kế hoạch, sắp xếp thời gian
Sử dụng tốt Tiếng Anh
Làm việc trong môi trường áp lực cao

Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Phúc lợi khác: Đóng BHXH, BHYT & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước
Thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực, tư duy & tham gia các hoạt động gắn kết
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

