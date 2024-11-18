Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đấu giá 2.55ha Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

- Tạo vận đơn cho lô hàng, đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu.

- Kê khai invoice, PL, Bill theo chỉ định.

- Đăng ký FDA, làm MSDS và các chứng từ liên quan.

- Sắp xếp và lưu trữ khoa học các bộ tài liệu, văn bản liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Luật, Xuất nhập khẩu, Thương mại Quốc tế, Ngân hàng, Quan hệ quốc tế, Hải quan hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm về mảng Xuất nhập khẩu

Thành thạo vi tính văn phòng Word , Excel, Power Point, Internet

Có khả năng lập kế hoạch, sắp xếp thời gian

Sử dụng tốt Tiếng Anh

Làm việc trong môi trường áp lực cao

Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Phúc lợi khác: Đóng BHXH, BHYT & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước

Thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật

Được đào tạo nâng cao năng lực, tư duy & tham gia các hoạt động gắn kết

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin