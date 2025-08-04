Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 164 Khu Nam Sơn, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

- Data có sẵn không phải tự tìm kiếm, Marketing đổ data nóng về trực tiếp hàng ngày, tỷ lệ chốt cao (sản phẩm về vật liệu xây dựng - sàn SPC, cửa WPC, tấm ốp tường trần Nano PVC)

- Không cần đi thị trường

- Chăm sóc/ duy trì mối quan hệ, chốt đơn với khách hàng/ đối tác có sẵn từ công ty thông qua việc gọi điện/ nhắn tin,…

- Báo cáo kết quả công việc theo nhiệm vụ được giao

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có kiến thức sẽ được đào tạo

- Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi.

- Năng động, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm.

- Chủ động trong công việc, mong muốn phát triển bản thân.

- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi

- Có laptop cá nhân và điện thoại thông minh

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5tr + Hoa hồng (150k-500k/đơn) + thưởng nóng, … Tổng thu nhập lên đến 10-22tr

- Được tham gia đào tạo theo kế hoạch dành cho ứng viên mới

- Đóng bảo hiểm theo yêu cầu từ tháng thứ 3 trở đi

- Cung cấp hệ thống quản lý khách hàng, data, điện thoại

- Cơ hội thăng tiến và du lịch hàng năm với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

