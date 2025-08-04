Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
Mức lương
10 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 164 Khu Nam Sơn, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 22 Triệu
- Data có sẵn không phải tự tìm kiếm, Marketing đổ data nóng về trực tiếp hàng ngày, tỷ lệ chốt cao (sản phẩm về vật liệu xây dựng - sàn SPC, cửa WPC, tấm ốp tường trần Nano PVC)
- Không cần đi thị trường
- Chăm sóc/ duy trì mối quan hệ, chốt đơn với khách hàng/ đối tác có sẵn từ công ty thông qua việc gọi điện/ nhắn tin,…
- Báo cáo kết quả công việc theo nhiệm vụ được giao
- Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không có kiến thức sẽ được đào tạo
- Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi.
- Năng động, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm.
- Chủ động trong công việc, mong muốn phát triển bản thân.
- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi
- Có laptop cá nhân và điện thoại thông minh
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 5tr + Hoa hồng (150k-500k/đơn) + thưởng nóng, … Tổng thu nhập lên đến 10-22tr
- Được tham gia đào tạo theo kế hoạch dành cho ứng viên mới
- Đóng bảo hiểm theo yêu cầu từ tháng thứ 3 trở đi
- Cung cấp hệ thống quản lý khách hàng, data, điện thoại
- Cơ hội thăng tiến và du lịch hàng năm với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
