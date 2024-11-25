Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH MERA GROUP

việc làm y tá

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn SH19 dự án Belleville Hà Nội, B4 Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Hỗ trợ các Bác sĩ trong quá trình thăm khám và điều trị.
Cung cấp thông tin và dữ liệu về tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ và các chuyên gia y tế. Lưu trữ và cập nhật hồ sơ y tế của bệnh nhân
Chuẩn bị dụng cụ y tế, thuốc men và các vật dụng cần thiết để phục vụ cho quá trình điều trị.
Quản lý thuốc và vật tư y tế: bảo đảm thuốc, vật tư y tế luôn được cung cấp đầy đủ và sử dụng hợp lý.
Thực hiện các quy trình vệ sinh, khử trùng phòng bệnh, thiết bị y tế và dụng cụ.
Các công việc khác theo yêu cầu của Bác sĩ.
Giờ làm: Fulltime 8h-17h00 Hoặc Ca gãy: 17h00 - 19h30 (từ thứ 2 - chủ nhật, nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần).

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng điều dưỡng.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế.
Cẩn thận, chu đáo, nghiêm túc, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-14 triệu + thưởng.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước, nghỉ phép.
Được hưởng các chính sách phúc lợi: du lịch hàng năm, thưởng lễ, Tết,...
Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MERA GROUP

CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SB01-230+232, Dự án khu đô thị Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

