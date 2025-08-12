Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng

Giao hàng cho khách theo tuyến được phân công.

Kiểm tra hàng hóa trước khi giao: đúng số lượng, chủng loại, đảm bảo chất lượng.

Thu hồi hóa đơn, chứng từ, ký nhận từ khách hàng.

Bảo quản, giữ gìn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm.

Biết đường khu vực hoặc có khả năng sử dụng Google Maps.

Có xe máy riêng, giấy tờ đầy đủ (bằng lái, đăng ký xe, bảo hiểm xe).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng hoặc từng làm việc tại hệ thống bán lẻ/siêu thị.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập ổn định: từ 8.000.000-14.000.000 VNĐ/tháng

Được đóng BHXH sau thời gian thử việc

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật.

Lương tháng 13

Du lịch mỗi năm cùng công ty

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

