Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Giao hàng cho khách theo tuyến được phân công.
Kiểm tra hàng hóa trước khi giao: đúng số lượng, chủng loại, đảm bảo chất lượng.
Thu hồi hóa đơn, chứng từ, ký nhận từ khách hàng.
Bảo quản, giữ gìn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm.
Biết đường khu vực hoặc có khả năng sử dụng Google Maps.
Có xe máy riêng, giấy tờ đầy đủ (bằng lái, đăng ký xe, bảo hiểm xe).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng hoặc từng làm việc tại hệ thống bán lẻ/siêu thị.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định: từ 8.000.000-14.000.000 VNĐ/tháng
Được đóng BHXH sau thời gian thử việc
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật.
Lương tháng 13
Du lịch mỗi năm cùng công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI