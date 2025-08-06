Tuyển Nhân viên kho MinhMotor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại MinhMotor
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 163 Quốc Lộ 1 A, P. Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
+ Giao hàng cho khách (tại kho) ví dụ: máy bơm, máy mài, máy khoan, thiết bị cửa cuốn, linh kiện thang máy. Kiểm đếm kho hàng.
+ Bảo trì kho xưởng công nghiệp.
+ Bảo hành hàng hóa thiết bị cơ điện: ví dụ sơn lại, tháo lắp linh kiện máy.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Trung thực. Không hút thuốc.
+ Tuổi: 16-28 tuổi.
+ Ham học hỏi. Khỏe mạnh
Tại MinhMotor Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương (8 tr – 14 tr): theo năng lực.
+ Nhiều chế độ trợ cấp khi ốm hoặc sinh con, kết hôn. Du lịch hàng năm.
+ Được học lái xe ô tô, xe nâng cẩu hàng, bay đi miền nam miền trung thăm khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MinhMotor
