Tuyển Nhân viên kho MinhMotor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

MinhMotor
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại MinhMotor

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163 Quốc Lộ 1 A, P. Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

+ Giao hàng cho khách (tại kho) ví dụ: máy bơm, máy mài, máy khoan, thiết bị cửa cuốn, linh kiện thang máy. Kiểm đếm kho hàng.
+ Bảo trì kho xưởng công nghiệp.
+ Bảo hành hàng hóa thiết bị cơ điện: ví dụ sơn lại, tháo lắp linh kiện máy.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trung thực. Không hút thuốc.
+ Tuổi: 16-28 tuổi.
+ Ham học hỏi. Khỏe mạnh

Tại MinhMotor Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương (8 tr – 14 tr): theo năng lực.
+ Nhiều chế độ trợ cấp khi ốm hoặc sinh con, kết hôn. Du lịch hàng năm.
+ Được học lái xe ô tô, xe nâng cẩu hàng, bay đi miền nam miền trung thăm khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MinhMotor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 163 quốc lộ 1 A, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

