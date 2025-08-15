Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Navigos Search's Client
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hanoi, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng hàng ngày.
• Hỗ trợ chuẩn bị và xử lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thành lập văn phòng mới.
• Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị và cơ sở vật chất.
• Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, công văn.
• Các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Nhật thành thạo (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ JLPT N2 trở lên).
• Có kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng công ty mới thành lập.
• Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc tốt, cẩn thận, chủ động.
• Có kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng công ty mới thành lập.
• Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc tốt, cẩn thận, chủ động.
Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì
Khác
Mức lương cạnh tranh theo năng lực. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.
Mức lương cạnh tranh theo năng lực. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI