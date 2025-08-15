Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hanoi, Hà Nội, Việt Nam

Trợ lý kinh doanh

• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng hàng ngày.

• Hỗ trợ chuẩn bị và xử lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thành lập văn phòng mới.

• Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị và cơ sở vật chất.

• Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, công văn.

• Các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Tiếng Nhật thành thạo (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ JLPT N2 trở lên).

• Có kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng công ty mới thành lập.

• Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc tốt, cẩn thận, chủ động.

Quyền Lợi

Khác

Mức lương cạnh tranh theo năng lực. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển

